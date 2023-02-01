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Италия

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Публикации за 01.02.23

В Италии 52-летнюю украинку задержали за секс в метро с молодым египтянином

В Италии 52-летнюю украинку задержали за секс в метро с молодым египтянином

В Милане карабинеры задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина. Пара занималась сексом в общественном месте. Теперь им грозит крупный штраф.

Как сообщил телеканал Tgcom24, полицейских вызвали сотрудники красной линии метрополитена. Они сообщили, что лифт на станции Лорето заблокирован, при этом внутри находятся люди.

Когда кабинку вскрыли, то обнаружили мужчину и женщину, которые занимались сексом. Обоих задержали за совершение непристойных действий в общественном месте. Отмечается, что украинка и египтянин ранее уже попадали в поле зрения полиции за различные нарушения.

Согласно итальянскому Уголовному кодексу, за непристойные действия в общественном месте может грозить штраф в размере от 5 до 30 тысяч евро.

Милан, Зоя Осколкова

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