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Италия

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Публикации за 03.02.23

Итальянский рок-певец стал жертвой вооруженного ограбления

Итальянский рок-певец стал жертвой вооруженного ограбления

Вооруженные бандиты ограбили итальянского рок-исполнителя Роби Факкинетти. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным газеты, преступление было совершено вечером 29 января в Бергамо. В это время 78-летний певец находился в своем доме вместе с семьей. Трое мужчин в масках ворвались в здание, угрожали оружием и забрали ценные вещи, после чего скрылись.

Стоит отметить, что Факкинетти уже становился жертвой грабителей пять лет назад. Тогда его сын заявил, что купит оружие, чтобы защитить отца.

Роби Факкинетти является одним из основателей и солистом группы Pooh. Которая была основана 1966-м и завершила деятельность в 2016 году. При этом музыкант продолжает принимать участие в различных культурных мероприятиях и фестивалях.

Рим, Зоя Осколкова

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