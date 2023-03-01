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Италия

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Публикации за 01.03.23

В Италии мафиози сбежал из тюрьмы по простыням

В Италии мафиози сбежал из тюрьмы по простыням

Итальянский мафиози сбежал из тюрьмы на Сардинии, связав вместе несколько простыней. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным газеты, Марко Радуано по кличке «Мяч» был приговорен по нескольким эпизодам, связанным с мафиозной деятельностью, наркотиками и оборотом оружия. Он должен был выйти на свободу только в 2046 году.

Радуано содержался в тюрьме строгого режима в городе Нуоро. Судя по видео с камер наблюдения, заключенный спустился по стене по связанным простыням, затем упал на землю с небольшой высоты и скрылся в сельской местности.

Пока карабинеры заняты поисками беглеца, администрация тюрьмы проводит внутреннюю проверку. Выясняется, как Радуано удалось в обход правил накопить столько простыней, а также достать ключи, чтобы попасть из камеры во внутренний двор учреждения.

Рим, Зоя Осколкова

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