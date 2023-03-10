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Публикации за 10.03.23

Папа Римский обвинил в украинском кризисе имперские интересы разных стран
Фото: пресс-служба Кремля

Папа Римский обвинил в украинском кризисе имперские интересы разных стран

За конфликтом на Украине стоит противостояние нескольких современных империй. Такое мнение озвучил Папа Римский Франциск.

Понтифик заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако пока ему не предоставилась такая возможность. «Лавров (министр иностранных дел РФ – прим. ред.) написал мне спасибо, но добавил, что сейчас не время. Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место», – заявил Папа Римский в интервью швейцарскому телеканалу RSI.

Происходящее Франциск назвал новой мировой войной. «За чуть более чем 100 лет начались три мировых войны: 14-18-го, 39-45-го и эта, которая тоже является мировой войной. Она началась по крохам, а теперь никто не может сказать, что это не мировая война. В нее вовлечены все великие державы. А Украина – их поле боя. Там воюют все», – отметил понтифик.

Кроме того, он добавил, что война – способ продать устаревшее и испытать новейшее вооружение. «Это рынок. Ведутся войны, старое оружие продается, новое испытывается», – заключил Папа Римский.

Рим, Зоя Осколкова

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