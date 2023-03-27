Италия не достигнет экологических показателей из-за отказа от газа из России

Публикации за 27.03.23

Италия не может выполнить своих обязательств в области экологии из-за отказа от поставок российского топлива. Об этом пишет газета Financial Times.

Итальянские власти подписали соглашение по борьбе с изменением климата в 2021 году. Однако, по словам представителя некоммерческой экологической организации Oil Change International, правительство Италии проводит «наихудший курс» из всех стран и не соблюдает поставленных условий.

Премьер Италии Джорджа Мелони ранее подтверждала наличие экологической проблемы, но призвала к прагматичному подходу в данном вопросе, который не повлечет за собой рецессию и всплеск безработицы.

Все дело в том, что Рим вынужден отказываться от российского газа и закупать топливо у других поставщиков. По данным издания, до начала спецоперации на Украине примерно 40% от всех поставок газа в Италию занимала Россия. В 2022 году этот показатель сократился до 16%, а на замену российскому газу пришли поставки из Алжира и Азербайджана. Кроме того, в январе итальянская энергокомпания Eni подписала с Ливией контракт на добычу газа на сумму 8 млрд долларов. Также Мелони посетила Индию, где также обсудила сотрудничество в газовой сфере.

Рим, Зоя Осколкова

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