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Италия

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Публикации за 17.04.23

У берегов Италии выловили сеть с двумя тоннами кокаина

У берегов Италии выловили сеть с двумя тоннами кокаина

Итальянские правоохранители обнаружили у берегов Сицилии крупную партию наркотиков. Запрещенные вещества дрейфовали в море и были снабжены маячком.

Груз кокаина, стоимость которого составляет около 400 млн евро, нашли сотрудники Морского подразделения Финансовой гвардии Италии. Захваченная партия стала одной из рекордных в национальном масштабе.

Кокаин был надежно упакован так, чтобы брикеты не тонули, но и не пропускали влагу внутрь. Пакеты были связаны между собой сетью и снабжены световым сигнальным устройством. В общей сложности сотрудники Фингвардии конфисковали 1600 пакетов с белым порошком.

Предположительно, груз скинули в море с судна наркоторговцев, где его должны были подобрать другие участники преступной группы и доставить на берег.

Рим, Зоя Осколкова

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