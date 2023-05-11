В центре Милана прогремел взрыв

Публикации за 11.05.23

В центре итальянского Милана прогремел взрыв и возник пожар, охвативший несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как сообщает телеканал Sky Tg24, в городе взорвался фургон с кислородными баллонами. Прохожие видели, как загорелся один из баллонов, затем раздался взрыв.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали близлежащие жилые районы и школу. Отмечается, что дети не пострадали.

На месте работают пожарные бригады, они тушат вспыхнувшие автомобили. Повреждено, как минимум, четыре машины.

Милан, Зоя Осколкова

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