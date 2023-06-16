Папу Римского выписали из больницы после операции

Публикации за 16.06.23

Папа Римский Франциск выписан из больницы после девяти дней госпитализации. Как сообщает АП, 7 июня понтифику под общим наркозом сделали операцию по поводу спаек в брюшной полости, и вот, спустя 9 дней, 86-летний Папа готов вернуться в Ватикан. За его здоровьем продолжат наблюдать врачи.

Отметим, что понтифика нельзя назвать здоровым человеком. Проблемы с бедрами, боли в коленях, операции, респираторные инфекции – аргентинский иезуит постоянно испытывает проблемы со здоровьем с момента своего избрания на пост в 2013 году.

На протяжении всей последней госпитализации Ватикан публиковал ежедневные бюллетени о состоянии здоровья, призванные обнадеживать паству и настраивать ее на позитивный лад.

Ватикан, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»