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Италия

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Публикации за 23.06.23

Итальянцы призывают бойкотировать жадных производителей макарон

Итальянцы призывают бойкотировать жадных производителей макарон

Итальянская ассоциация потребителей призывают к бойкоту макаронных изделий, продаваемых в супермаркетах, в знак протеста против роста цен на них. Его они называют несоразмерным.

Для того, чтобы довести до производителей свою позицию, ассоциация предлагает не покупать макароны неделю, с 22 по 29 июня.

«Забастовка направлена на то, чтобы увидеть, приведет ли сохранение пасты на полках к снижению цен», – пояснил Фурио Труцци, президент ассоциации Assoutenti. Он подчеркивает, что «цена на макароны абсолютно непропорциональна затратам на производство».

В то время как цены на продукты питания в течение некоторого времени имеют тенденцию к снижению, в том числе на пшеницу для муки, используемой для изготовления макаронных изделий, ассоциация осуждает «жадность» крупных розничных торговцев и производителей.

Производители защищают себя: они апеллируют к росту цен на энергоносители, транспорт и большие затраты на заработную плату.

В апреле прошлого года было подсчитано, что цена на макароны в Италии выросла на 17% за год, отмечается в статье в La Presse, в которой мимоходом упоминается, что итальянец потребляет в среднем 23 кг макарон в год.

Ассоциация Assoutenti также иногда отмечала более высокий рост в некоторых регионах: до +50% в Модене, Эмилия-Романья. Такой скачек цен даже привел к экстренному заседанию кабинета министров под руководством Джорджии Мелони.

Но пока заседание кабмина привело только к призыву тщательно мониторить цены на макароны. Однако ассоциация потребителей требует большего, отсюда и призыв к забастовке.

Рим, Елена Васильева

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