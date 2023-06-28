В Италии уволили учительницу за 20-летние прогулы

Публикации за 28.06.23

В Италии уволили учительницу, которая 20 лет отлынивала от работы. О халатном отношении педагога узнали после бойкота, устроенного школьниками. Об этом пишет Metro.

Женщину уволили после того, как ученики отказались ходить на ее уроки. Они заявили, что во время устного экзамена учительница переписывалась с кем-то по телефону, а оценки, которые она выставляла, не зависели от полученных от школьников ответов. Кроме того, педагог не подготовилась к экзамену и взяла учебные материалы у самих учеников.

Возмущенная несправедливым, по ее мнению, увольнением учительница обратилась в суд, который восстановил ее на рабочем месте.

Тогда в школе провели внутреннее расследование и выяснили, что педагог халатно относилась к своим обязанностям на протяжении 20 лет. Она часто уходила на больничный, а также использовала разрешения на участие в конференциях, чтобы появляться в школе как можно реже. Когда же ей все же приходилось вести занятия, они были сумбурными и без четкого плана.

Приняв доводы руководства учебного заведения, суд отменил ее восстановление в должности. Когда журналисты пытались связаться с учительницей, чтобы узнать ее версию происходящего, оказалось, что она на пляже, при этом женщина заявила, что будет добиваться справедливости.

Рим, Зоя Осколкова

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