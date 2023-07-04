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Италия

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Публикации за 04.07.23

Римский Пантеон стал платным – вход пять евро

Римский Пантеон стал платным – вход пять евро

Вход в римский Пантеон стал платным. Билет теперь стоит 5 евро.

Ежегодно Пантеон принимает девять миллионов посетителей, что делает его самым посещаемым памятником в итальянской столице – он опережает даже Колизей.

О данном нововведении объявил в марте прошлого года министр культуры Дженнаро Санджулиано. Теперь он вступило в силу официально. Бесплатно попасть в древнегреческий памятник смогут теперь только несовершеннолетние, сопровождающие школьные группы и жители Вечного города.

Также действует скидка для европейцев до 25 лет. Доходы от посещения памятника будут разделены между Министерством культуры (70%) и Римской епархией (30%). Вырученные средства в основном пойдут на содержание и реставрацию здания.

До сих пор вход почти во все храмы Рима был бесплатным, в том числе и в базилику Святого Петра, расположенную в стенах Ватикана. Но министр культуры ультраконсервативного правительства, пришедшего к власти в конце 2022 года, считает, что всему бесплатному для туристов должен быть положен конец. « Для американской семьи, которая тратит 10-20 000 евро на поездку в Италию, 20 евро за билет в музей вполне доступны», – заявил Дженнаро Санджулиано, когда музей Уффици во Флоренции объявил в начале года о повышении своих тарифов в чтобы смягчить рост счетов за отопление и электроэнергию.

Пантеон, возведенный в I веке до нашей эры, пострадал от нескольких пожаров и полностью перестроен при Адриане в начале II века. Увенчанный самым большим куполом древности (43 метра в диаметре), он был преобразован в церковь в 7 веке папой Бонифацием IV. В Пантеоне покоятся останки нескольких итальянских королей и художника Рафаэля (1483-1520).

Рим, Елена Васильева

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