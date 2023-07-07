В итальянском доме престарелых при пожаре погибли шесть человек

Публикации за 07.07.23

Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Италии. Об этом сообщает Corriera della Sera.

Пожар произошел в заведении для пожилых людей в Милане. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки. Дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали люди с болезнью Альцгеймера.

По последним данным, шесть человек погибли, более 80 получили травмы и ожоги, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 40 человек отравились продуктами горения.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование причин произошедшего. Предполагается, что возгорание стало следствием случайности.

Милан, Зоя Осколкова

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