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Италия

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Публикации за 13.07.23

В Италии железнодорожники устроили забастовку

В Италии железнодорожники устроили забастовку

Сегодня в Италии бастуют железнодорожники. Министерство транспорта распорядилось сократить первоначально запланированную 24-часовую акцию протеста вдвое, чтобы она закончилась в 15:00 по центральноевропейскому времени. Об этом сообщает агентство ANSA. Работники, представленные несколькими профсоюзами, требуют, среди прочего, лучшего планирования смен, надлежащего найма новых рабочих и, ввиду нападений, которым подвергается персонал, также повышения безопасности.

По данным издания Rai News, забастовка может оказать существенное влияние на железнодорожный транспорт и привести к полной или частичной отмене поездов Frecce, Intercity и Trenitalia. Некоторые стыковки гарантированы даже во время протеста, пассажиры могут проверить стыковки на сайте Trenitalia.com.

Первые часы забастовки характеризуются необычайно безлюдными станциями и пустыми перронами. Забастовку осудил министр транспорта Маттео Сальвини, чей департамент в среду организовал встречу между профсоюзами авиаперевозчиков и компаниями по обслуживанию аэропортов. Но стороны так и не пришли к соглашению, поэтому забастовка наземных работников аэропорта, запланированная на эту субботу, была подтверждена.

Рим, Елена Васильева

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