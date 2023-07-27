Пассажирскому Боингу 767 градом разбило фюзеляж

Публикации за 27.07.23

Боинг 767, выполнявший рейс из Милана в Нью-Йорк, град сильно повредил, нос, крылья и другие части фюзеляжа. Как сообщают СМИ Италии, инцидент случился в минувший понедельник. На борту в это время находилось 215 пассажиров и 11 членов эипажа.

В понедельник рейс Delta DL185, направлявшийся в Нью-Йорк, вылетел из аэропорта Милана. Всего через четверть часа полета и на высоте 7000 метров самолет оказался в эпицентре сильного града.

В результате самолет получил многочисленные повреждения: была разбита передняя часть фюзеляжа, пострадали также крылья и реактивные двигатели самолета. В экстренной ситуации пилоты были вынуждены изменить направление полета и добраться до аэропорта Рима, расположенного в 500 километрах.

«Рейс благополучно приземлился в Риме, где пассажиры высадились в обычном порядке и где обслуживающий персонал проводит тщательную оценку самолета», – говорится в заявлении Delta, опубликованном несколькими американскими СМИ, в том числе Associated Press .

В интервью TF1 один из пассажиров, Стивен Коури, рассказал о минутах страданий на борту самолета: «Это было похоже на американские горки, в фюзеляже появилось много отверстий и в салон начал поступать воздух извне. Один из пассажиров посмотрел в окно и увидел, что крыло трясется, как будто оно вот-вот сломается. Я видел вспышки света, падающие на самолет».

В конце концов, все пассажиры смогли сесть на другой самолет позже в тот же день и добраться до Нью-Йорка.

Милан, Елена Васильева

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