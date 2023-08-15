ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 15.08.23

В Италию по морю прибыло рекордное число мигрантов

В Италию по морю прибыло рекордное число мигрантов

С начала 2023 года в Италию по морю прибыло больше мигрантов, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, за первые семь месяцев текущего года по морю в Италию прибыло 100 тысяч вынужденных переселенцев. Еще 180 тысяч мигрантов находятся в центрах приема беженцев.

Властям приходится переселять ранее прибывших иностранцев, чтобы разместить новых. Отмечается, что приток мигрантов стал рекордным с 2018 года.

Тем временем, миграционные службы ожидают увеличения числа беженцев в ближайшие два месяца. В это время погодные условия в Средиземном море будут благоприятными.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2023. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2023. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter