В Италию по морю прибыло рекордное число мигрантов

Публикации за 15.08.23

С начала 2023 года в Италию по морю прибыло больше мигрантов, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, за первые семь месяцев текущего года по морю в Италию прибыло 100 тысяч вынужденных переселенцев. Еще 180 тысяч мигрантов находятся в центрах приема беженцев.

Властям приходится переселять ранее прибывших иностранцев, чтобы разместить новых. Отмечается, что приток мигрантов стал рекордным с 2018 года.

Тем временем, миграционные службы ожидают увеличения числа беженцев в ближайшие два месяца. В это время погодные условия в Средиземном море будут благоприятными.

Рим, Зоя Осколкова

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