В Риме слон и жираф сбежали со съемочной площадки

Публикации за 24.08.23

Жители Рима сняли на видео слона и жирафа, свободно гуляющих по улицам. Об этом сообщает La Repubblica.

Животные были замечены в квартале Чинечитта, где располагается большое количество киностудий. По всей видимости, слона и жирафа привезли для участия в съемках, но они сбежали.

В погоню за беглецами отправились несколько мужчин. Остается неизвестным, удалось ли изловить животных.

В соцсетях пользователи в шутку предположили, что слон и жираф поспешили покинуть Рим из-за плачевного состояния городских улиц. В свою очередь зоозащитники заявили, что животных нужно немедленно вернуть в естественную среду обитания.

Рим, Зоя Осколкова

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