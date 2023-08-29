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Италия

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Публикации за 29.08.23

На итальянском острове сложилась критическая ситуация из-за мигрантов
Фото: Freepik

На итальянском острове сложилась критическая ситуация из-за мигрантов

На итальянском острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за мигрантов, которые прибывают нелегально по морю из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал SkyTg24.

Только за последние четыре дня на остров прибыли более 7,5 тысяч нелегалов. Местный центр, принимающий беженцев, рассчитан на 400 человек, сейчас в нем находятся более 3,5 тысячи вынужденных переселенцев.

Власти планируют вывезти с острова не менее 1500 человек в ближайшие дни: 600 мигрантов доставят на Сицилию, около 500 – в Порто-Эмпедокле и почти 450 – в город Трапани.

Как указал председатель Совета министров Альфредо Мантовано, за восемь месяцев 2023 года число нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию, увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рим, Зоя Осколкова

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