В Италии родилась королевская двойня с положительным тестом на кокаин

Публикации за 07.09.23

В Италии родились близнецы, в крови которых врачи обнаружили кокаин. Мать бросила новорожденных мальчика и девочки ушла из больницы. Врачи утверждают, что 32-летняя роженица даже не видела своих детей. Такое поведение медики связывают с тяжелой наркозависимостью женщины.

Прокуратура и полиция Палермо подключили к расследованию данного дела инспекцию по делам несовершеннолетних. Малышей временно передали в ведение здравоохранения, и если мать не вернется, малышей отправят на усыновление.

Рим, Елена Васильева

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