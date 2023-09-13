При взрыве на заводе в Италии погибли трое рабочих

Публикации за 13.09.23

В Италии произошло ЧП на предприятии по утилизации взрывчатых веществ. В результате погибли три человека.

Инцидент произошел на заводе компании Esplodenti Sabino в коммуне Казальбордино, сообщает Il Gazzettino со ссылкой на правоохранительные органы. Предположительно, на предприятии сдетонировало взрывчатое вещество.

По предварительным данным, погибли трое рабочих. Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. В 2020 году на заводе при схожих обстоятельствах погибли три человека.

Esplodenti Sabino занимается утилизацией и переработкой взрывчатых веществ, в том числе боеприпасов, авиационных бомб и морских мин.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»