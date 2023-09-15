В Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу

Публикации за 15.09.23

На севере Италии мужчина утонул в вине во время очистки резервуара. Об этом сообщает газета il Giornale di Vicenza.

Трагедия произошла в области Венето. Двое сотрудников винодельни чистили емкость, когда один из них почувствовал недомогание. По всей видимости, он надышался ядовитыми испарениями.

Мужчина упал в бак, его напарник поспешил на помощь и вытащил пострадавшего на поверхность, но затем потерял сознание, упал в цистерну и утонул.

На место прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели. Выжившему мужчине оказали необходимую помощь. Тело погибшего извлекли из резервуара. Правоохранительные органы проводят проверку.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»