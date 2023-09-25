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Италия

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Публикации за 25.09.23

В Италии скончался один из главарей сицилийской мафии «Коза Ностра»

В Италии скончался один из главарей сицилийской мафии «Коза Ностра»

В Италии скончался один из лидеров сицилийской мафии «Коза Ностра». Мафиози долгое время лечили от рака в тюрьме. Об этом сообщает новостной телеканал RaiNews24.

62-летний босс «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро отбывал пожизненный срок в тюрьме строгого режима в городе Аквила. В течение последних нескольких лет он страдал онкологическим заболеванием.

Отмечается, что последние три дня мафиози находился в коме. Незадолго до смерти к нему в больницу приехали близкие родственники, они заберут тело, чтобы похоронить в родном городе Кастельветрано на Сицилии.

Мессина Денаро был включен в список десяти наиболее опасных преступников мира и почти 30 лет находился в розыске. Мафиози был задержан в клинике, куда приехал лечиться от рака. Суд дважды приговорил его к пожизненному заключению.

Рим, Зоя Осколкова

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