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Италия

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Публикации за 06.10.23

В Италии могут эвакуировать более 500 тысяч жителей из-за супервулкана
Фото: FreePik

В Италии могут эвакуировать более 500 тысяч жителей из-за супервулкана

Итальянские власти рассматривают возможность массовой эвакуации жителей из-за землетрясений вокруг супервулкана. Об этом пишет The Guardian.

Только за последний месяц вокруг супервулкана Кампи Флегрей недалеко от Неаполя зафиксировано более 1100 землетрясений, в том числе подземные толчки магнитудой 4,0 в понедельник и магнитудой 4,2 на прошлой неделе – самые мощные в этом районе за 40 лет.

По словам экспертов, повышенная сейсмическая активность, вероятно, связана с явлением, известным как брадисейсм, когда земля поднимается или опускается в зависимости от цикла, вызванного заполнением или опорожнением подземных магматических камер. В настоящее время уровень поднимается на 1,5 см в месяц, существуют опасения по поводу воздействия на местные здания.

Вокруг супервулкана находятся города и деревни, в том числе Поццуоли, Аньяно и Баколи, общее население которых составляет более 500 тысяч человек. Власти разработали ряд мер, среди которых и проверка прочности зданий в опасном районе.

Рим, Зоя Осколкова

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