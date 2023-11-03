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Италия

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Публикации за 03.11.23

В Италии жертвами наводнения стали три человека

В Италии жертвами наводнения стали три человека

В Италии три человека погибли и один пропал без вести из-за ливней и вызванных ими наводнений. Об этом сообщает Rainews24.

Непогода обрушилась на Тоскану и Венето. Ливни и вышедшие из берегов реки затронули территории в районе городов Прато, Флоренция и Пистойя.

При обследовании пострадавших от стихии поселений в городке Монтемурло было обнаружено тело пожилого мужчины. Кроме того, одной из жертв стала 84-летняя женщина, у нее случился инсульт, когда она пыталась избавиться от воды, нахлынувшей в дом.

Кроме того, в Венето один человек числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Местные жителей просят не выходить без необходимости на улицу, не пытаться преодолеть затопленные территории на автомобиле, оставаться дома и по возможности подняться на верхние этажи зданий.

Рим, Зоя Осколкова

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