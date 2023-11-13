В Италии извергается крупнейший действующий в Европе вулкан Этна

Публикации за 13.11.23

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Потоки лавы показались в юго-восточном кратере вулкана. По данным вулканологов, высота эруптивной колонны составляет около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

В настоящее время опасности для авиации вулкан не представляет. Аэропорт сицилийского города Катания работает в штатном режиме.

Этна – крупнейший действующий в Европе и один из самых активных вулканов на планете. Он находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности для населения, однако мешает авиасообщению.

Рим, Зоя Осколкова

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