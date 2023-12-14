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Италия

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Публикации за 14.12.23

Макрон, Шольц и Мелони встретились ночью в баре

Макрон, Шольц и Мелони встретились ночью в баре

премьер Италии Джорджия Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Германии Олаф Шольц провели ночь в баре. Как сообщает агентство ANSA, все трое встретились в Брюсселе накануне решающего заседания Европейского совета по вопросам поддержки Украины, решения проблем европейского бюджета, а также обсуждения важного вопроса по поводу «Пакта о стабильности».

«Это была хорошая встреча», – объяснил Макрон в конце встречи, которая началась поздно вечером после саммита ЕС и Западных Балкан. Все случилось в баре отеля, где ночуют Мелони, Макрон и Шольц. Как сообщают СМИ, сначала Шольц просто поздоровался с вошедшими в бар Макроном и Мелони, и продолжил заниматься своими делами с помощниками. Однако позже он всетаки присоединился с Макрону и Мелони, пившими вино. «Официальные источники о встрече почти ничего не сообщили. Но, несмотря на расслабленные лица, которые можно было увидеть за столом, темы для обсуждения были очень горячими. Италия почти готова на все – вплоть до того, чтобы вызвать право вето – чтобы не допустить принятия компромисса, который считается слишком карательным для стран с высоким долгом, в новом «Пакте стабильности». В досье обзора бюджета на 2021-2027 годы Рим и Париж находятся на противоположной стороне Германии и бережливых стран и просят ЕС выделить больше ресурсов для миграции и промышленных инноваций, а также для поддержки Украины», – пишет ANSA.

Фактически, встреча состоялась за несколько часов до саммита ЕС, который, как ожидается, приведет к бурной дискуссии между Венгрией и остальными 26 странами по поводу начала переговоров о вступлении Киева в ЕС. Поздно вечером из европейских источников просочился умеренный оптимизм, а источники в правительстве Италии пояснили, что на полях 27-го саммита ведется работа над двусторонним соглашением между Мелони и Орбаном.

Рим, Елена Васильева

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