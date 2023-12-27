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Италия

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Публикации за 27.12.23

В Италии пенсионерка умерла из-за счета за воду в 15 тысяч евро

В Италии пенсионерка умерла из-за счета за воду в 15 тысяч евро

В Италии 88-летняя жительница попала в больницу после того, как увидела счет за коммунальные услуги в размере 15 тысяч евро. Ресурсоснабжающая организация признала ошибку в квитанции, но здоровье пенсионерки было настолько подорвано шокирующим известием, что спустя три недели она скончалась.

В начале декабря жительница городка Кампороссо в Лигурии попала в реанимацию. Женщине стало плохо, когда она узнала, что ее банк уже выплатил половину суммы за сентябрь-октябрь поставщику коммунальных услуг.

Брат женщины указал на несоответствие в квитанции и показаниях счетчика. Оказалось, что реальный счет пенсионерки за воду составил всего 55 евро, телеканал RaiNews24.

В фирме, осуществляющей поставку воды, признали ошибку. Выяснилось, что фотография, которая поступила от компании, ответственной за снятие показаний, относится к счетчику другого человека. Снятые ранее деньги женщине вернули.

Рим, Зоя Осколкова

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