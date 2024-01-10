ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.24

Туристы оставили в фонтане в Риме монет на 1,6 млн евро

Туристы оставили в фонтане в Риме монет на 1,6 млн евро

В 2023 году из фонтана Треви в Риме вытащили монет на 1,6 млн евро. Деньги кидали туристы. Об этом сообщает La Gazzettino.

Путешественники так часто бросают монетки в фонтан, что власти вынуждены несколько раз в неделю чистить достопримечательность. Для этого нанимают специальных сотрудников, а за работами по очистке наблюдают полицейские, охраняющие площадь.

В 2022 году из фонтана Треви достали монет на 1,4 млн евро.

Фонтан Треви является самым большим в Риме и одним из самых известных фонтанов в мире. В год достопримечательность посещают более 10 млн туристов.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2024. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2024. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter