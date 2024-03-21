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Италия

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Публикации за 21.03.24

Пчеловоды вышли с протестом на улицы Рима
Фото: ANSA

Пчеловоды вышли с протестом на улицы Рима

Пчеловоды вышли на улицы Рима в знак протеста против недобросовестной конкуренции со стороны производителей меда из стран, не входящих в ЕС. В том числе речь идет про китайский мед, который, по словам итальянских пасечников, подвержен риску фальсификации и не соответствует стандартам качества и безопасности пищевых продуктов.

Итальянские пчеловоды намерены обратиться за помощью сектору, находящемуся под угрозой, поскольку он тесно связан с выживанием пчел.

Как сообщает ANSA, на площадь Пьяцца Санти Апостоли вышло более тысячи человек в желтые комбинезонах. Мероприятие, как пояснил Риккардо Бабини, президент кооператива Miele, «преследует цель достижения необходимого консенсуса, морального и существенного, для нашей просьбы инициировать антидемпинговые процедуры в Европе против китайского меда и повысить осведомленность потребителей о сознательной покупке меда».
На мероприятии также присутствовали представители правительства и Комиссии по сельскому хозяйству Палаты, парламентарии и ассоциации защиты потребителей, в том числе Луиджи Д'Эрамо, заместитель министра Масафа, отвечающий за пчеловодство.
Однако сегодняшняя тысяча пчеловодов – это лишь небольшая часть гораздо более крупного сектора, который включает 75 тысяч национальных пчеловодов с 1,6 миллионами ульев. И сектор этот несет в последнее время много ущерба, в том числе – из-за изменения климата. К ущербу, нанесенному плохой погодой, добавилась засуха, которая нанесла ущерб цветению, и аномальная жара этой зимы, когда погода обманула пчел и заставила покинуть ульи, а цветов, между тем, в это время не было.
Ассоциация итальянских пчеловодов подчеркивает, что ситуация становится все более неустойчивой: «Мы столкнулись не только с недобросовестной конкуренцией, но и с вредным для здоровья продуктом, который не соответствует европейским нормам». Фактически, как сообщают пчеловоды, в ходе недавнего расследования Комиссии ЕС была проанализирована часть образцов импортированного меда, и выяснилось, что в 46% случаев последний не соответствует правилам сообщества из-за использования сахарных сиропов, которые изменяют продукт. В импортированном меде также находили красители и иные посторонние добавки. Наибольшее количество по абсолютному значению подозрительных партий поступило из Китая (66 из 89, что равно 74%), а страной с самым высоким процентом подозрительных образцов меда стала Турция (14 из 15, что равно 93%).
По данным Miele in Cooperativa, за последние два года импорт меда стабилизировался на уровне 25/26 миллионов килограммов по сравнению с внутренним производством, которое оценивается примерно в 22 миллиона килограммов.

Рим, Елена Васильева

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