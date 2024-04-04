В Италии в автокатастрофе с участием спорткара погибла украинская фотомодель

Публикации за 04.04.24

В Италии два человека погибли в автокатастрофе. По данным полиции, за рулем был житель Швейцарии, вторая жертва – украинская модель. Об этом сообщает La Repubblica.

Авария произошла в Пьемонте. Как установили правоохранители, спортивный автомобиль Ferrari врезался в ограждение на скорости около 320 километров в час. Машину от удара разорвало пополам.

Передняя часть авто выгорела полностью. Прибывшие на место спасатели и медики не смогли помочь пострадавшим. Водитель и пассажир погибли на месте.

Предположительно, в машине находились гражданин Швейцарии и украинская модель. Об исчезновении девушки сообщили в полицию ее друзья. В настоящее время криминалисты проводят анализ ДНК, чтобы установить личности жертв.

Рим, Зоя Осколкова

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