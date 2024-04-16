ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 16.04.24

В итальянском ресторане дарят бутылку вина за отказ от телефона во время еды

В итальянском ресторане дарят бутылку вина за отказ от телефона во время еды

Ресторан Al Condominio, расположенный в Вероне, Италия, организовал предложение для всех, кто хочет на несколько часов отказаться от своего смартфона. Проект прост: предложите бесплатную бутылку вина всем клиентам, которые оставят свой телефон в запертом ящике, расположенном у входа.

«Мы хотели открыть ресторан, который отличался бы от остальных. Технологии становятся проблемой, вам не нужно смотреть в телефон каждые пять секунд, но для многих людей это как наркотик», – объясняет Анджело Лелла, владелец заведения. Участникам этого эксперимента просто нужно показать ключ от ящика своему официанту, чтобы получить бутылку вина. Анджело Лелла также предлагает самым довольным клиентам возможность написать отзыв о своем блюде и оставить его в той же коробке, что и телефон. Авторы лучших комментариев будут приглашены на обед бесплатно.

Хозяева ресторана уверяют – предложение имеет успех. «Реакция была очень положительной. 90% клиентов предпочли оставить свои телефоны в обмен на вино. Это действительно прекрасная вещь», – отметил г-н Лелла.

Верона, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2024. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 1104.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2024. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter