В итальянском ресторане дарят бутылку вина за отказ от телефона во время еды

Публикации за 16.04.24

Ресторан Al Condominio, расположенный в Вероне, Италия, организовал предложение для всех, кто хочет на несколько часов отказаться от своего смартфона. Проект прост: предложите бесплатную бутылку вина всем клиентам, которые оставят свой телефон в запертом ящике, расположенном у входа.

«Мы хотели открыть ресторан, который отличался бы от остальных. Технологии становятся проблемой, вам не нужно смотреть в телефон каждые пять секунд, но для многих людей это как наркотик», – объясняет Анджело Лелла, владелец заведения. Участникам этого эксперимента просто нужно показать ключ от ящика своему официанту, чтобы получить бутылку вина. Анджело Лелла также предлагает самым довольным клиентам возможность написать отзыв о своем блюде и оставить его в той же коробке, что и телефон. Авторы лучших комментариев будут приглашены на обед бесплатно.

Хозяева ресторана уверяют – предложение имеет успех. «Реакция была очень положительной. 90% клиентов предпочли оставить свои телефоны в обмен на вино. Это действительно прекрасная вещь», – отметил г-н Лелла.

Верона, Елена Васильева

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