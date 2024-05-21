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Италия

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Публикации за 21.05.24

Неаполь сотрясли десятки сейсмических толчков

Неаполь сотрясли десятки сейсмических толчков

Десятки сейсмических толчков невиданной за 40 лет интенсивности были зафиксированы вечером в понедельник 20 мая на Флегрейских полях недалеко от Неаполя на юге Италии. Они не причинили серьезного ущерба, но посеяли серьезную панику среди жителей, сообщили власти.

Подземный толчок магнитудой 4,4 был зафиксирован в 20:10 по местному времени (18:10 по Гринвичу) на глубине 2,5 километра, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV). За несколько минут до этого ему предшествовало землетрясение силой 3,5 балла, за которым последовали десятки афтершоков. «С 19:51 (17:51 по Гринвичу, примечание редактора) в районе Флегринских полей, в вулканической зоне, наблюдается сейсмический рой, и «зарегистрировано 49 землетрясений», – сообщил институт. По словам Мауро Ди Вито из INGV, «это самый мощный сейсмический рой за последние 40 лет».

В связи с сейсмической нестабильностью во вторник в Неаполе закрылись все школы.

INGV не исключает дальнейших подземных толчков в ночное время. Однако сценарий катастрофы, а именно выброс лавы, пепла и камней, в ближайшем будущем маловероятен.

Неаполь, Елена Васильева

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