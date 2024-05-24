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Италия

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Публикации за 24.05.24

Каждый третий итальянец к концу месяца испытывает финансовые сложности

Каждый третий итальянец к концу месяца испытывает финансовые сложности

В Италии более половины населения не может дожить до конца месяца, не испытывая серьезных трудностей – в этом в опросе признались 57,4 процента граждан страны.

Кроме того, для многих домохозяйств представляю проблем счета (33,1%), арендная плата (45,5%) и ипотечные платежи (32,1%).

Как следует из выборочных исследований Отчета Eurispes Италия 2024, чтобы свести концы с концами итальянцы вынуждены обращаться за помощью к своей семье (32,1%) или прибегать к покупке в рассрочку (42,7%). Почти трое из 10 итальянцев (28,3%) также отказываются от лечения, стоматологических процедур или медицинских осмотров.

Однако 40,9% граждан отмечают, что их личное и семейное экономическое положение в течение последних 12 месяцев оставалось стабильным. Хотя и с разной интенсивностью, в целом 35,4% итальянцев сообщают об ухудшении своего экономического положения, тогда как только 14,2% говорят об улучшении. Чуть более чем каждому четвертому удается откладывать деньги (28,3%), а 36,8% используют сбережения, чтобы свести концы с концами. Большинство итальянцев (55,5%) считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась, для 18,6% ситуация осталась стабильной, тогда как только каждый итальянец из десяти (10%) указал на признаки улучшения. Глядя в будущее, граждане вместо этого проявляют осторожность: для 33,2% итальянская экономическая ситуация останется стабильной в ближайшие двенадцать месяцев. Пессимистов, ожидающих ухудшения ситуации, оказалось 31,6 процента, а 10,8% ожидают периода экономического роста.

Рим, Елена Васильева

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