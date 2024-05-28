Папа Римский считает, что геям не место в семинариях

Публикации за 28.05.24

Папа Римский Франциск на закрытом заседании епископской конференции в Ватикане заявил, что гомосексуалистов не следует допускать в колледжи для подготовки к священству, сообщают итальянские СМИ.

Сообщается, что присутствовавшие на встрече епископы были ошеломлены выражениями, который 87-летний глава Римской Церкви использовал для своего заявления – уничижительным словом «frociaggine», который переводится как «педерастия».

Итальянское информационное агентство Adnkronos со ссылкой на источники сообщило, что Папа сказал: «Смотрите: вокруг уже царит атмосфера «фигни», которая нехороша. Сегодня существует культура гомосексуализма по отношению к тем, кто имеет гомосексуальную ориентацию, [которых] лучше не принимать [в семинарию]».

Это замечание было встречено «недоверчивым смехом», сообщили епископы газете Corriere della Sera . Некоторые предположили, что это была речевая ошибка Папы, для которого итальянский является вторым языком, и что он «не знал», насколько оскорбительным было слово «frociaggine».

Предполагаемые комментарии, которые, похоже, противоречат недавним шагам по внесению поправок в правила приема в семинарию, стали неожиданностью для некоторых членов церкви, поскольку Франциск известен своей более либеральной точкой зрения, чем его предшественники, в отношении прав сексуальных меньшинств.

В частности, когда Франциска спросили о его взглядах на гомосексуальность в 2013 году, он сказал: «Если кто-то гей, ищет Господа и имеет добрую волю, кто я такой, чтобы судить?»

В прошлом году он назвал законы, криминализирующие гомосексуальность, «грехом» и «несправедливостью» и разрешил католическим священникам благословлять однополые пары в церкви.

Тем не менее, Папа обратился с аналогичным посланием по поводу семинаристов-геев (за исключением ругательств), когда он встречался с итальянскими епископами в 2018 году. Епископам он тогда посоветовал тщательно проверять претендентов на священство и отвергать любого, подозреваемого в гомосексуализме.

Напомним, что Папа римский Франциск родился в Буэнос-Айресе в Аргентине. Родным языком является испанский, и хотя он свободно говорит по-итальянски, в прошлом он уже совершал ряд лингвистических оплошностей.

Ранее он говорил, что если мальчик не уверен в своей сексуальности и сталкивается с проблемами психического здоровья, ему может потребоваться «психиатрическая» поддержка. Многие полагали, что вместо этого он имел в виду «психологическую» помощь – слова, которые он путал и в других случаях.

Сообщения о высказываниях понтифика на встрече появились после того, как епископы утвердили документ, регулирующий прием в итальянские семинарии, сообщает Corriere della Sera.

Газета сообщила, что члены «большинством голосов одобрили поправку, признающую различие между простой гомосексуальной ориентацией и «глубоко укоренившимися тенденциями».

Это, как предполагается, означает, «по сути, что гомосексуал может быть принят в семинарию, если, как и гетеросексуал, он даст гарантию, что знает, как соблюдать дисциплину безбрачия».

Однако, как сообщается, это означает, что «гомосексуалистам сложнее, потому что они будут жить в мужском сообществе в течение многих лет».

Последние высказывания Папы Римского, судя по всему, позволяют предположить, что он придерживается «более радикальной» точки зрения по этому вопросу, полностью запрещая геям присоединяться к организации.

По сообщениям, Святой Престол не утвердил документ, и вопрос все еще находится на обсуждении.

В документе Ватикана 2005 года, опубликованном при Папе Бенедикте XVI и одобренном Франциском в 2016 году, говорится, что Церковь «не может допускать в семинарию или в священный сан тех, кто практикует гомосексуальность, демонстрирует глубоко укоренившиеся гомосексуальные тенденции или поддерживает так называемые сексуальные меньшинства''.

Официальных сообщений о последних комментариях Папы по этому поводу пока нет.

Рим, Елен Васильева

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