Публикации за 30.05.24

Италия продолжит поддерживать Украину в военном отношении, но не отправит туда свои войска и не согласится на нападение украинцев на российскую территорию с итальянским оружием. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью телеканалу RAI.

В отличие от итальянцев, Эммануэль Макрон накануне высказался за то, чтобы позволить ВСУ бить по территориям России. Он также возобновил дискурс о том, что необходимо активно отправлять на Украину иностранных военных.

В ответ на это Марин Ле Пен уже обвинила Макрона, что он добивается «лобового столкновения России и Франции». «Как США, так и Германия, я против того, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории России предоставленным ей оружием», – подчеркнула Марин Ле Пен, вскользь напомнив о своей поддержке «поставки оборонительного вооружения на Украину».

Марин Ле Пен в победу ВСУ не верит и полагает, что единственным вариантом разрешения конфликта на Украине являются переговоры.

Рим, Елена Васильева

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