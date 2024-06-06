Публикации за 06.06.24

В Италии поднят вопрос о прекращении поставок вооружений Киеву в связи с особенностями местного законодательства. Проблема напрямую связана также с результатом выборов в Европарламент. Подробности в материале корреспондента РИА «Новый День».

Министр обороны Италии Гуидо Кросетто оказался на перепутье: раскрывать или не раскрывать данные о поставках Римом вооружений Киеву? На данный момент Италия – единственная из «недружественных стран», полностью засекретившая данные о поставках итальянских вооружений на Украину. В ходе недавних парламентских слушаний, Кросетто заявил, что подумывает о том, чтобы «как это сделали другие страны», частично снять гриф секретности с информации о поставках итальянских вооружений Киеву.

В ответ на запрос Франческо Сильвестри, депутата от «Движения 5 звезд» Кросетто парировал: «Ну, уж вам-то все известно! Я ведь вам ответил на все поставленные вопросы на закрытом заседании Парламентского комитета по контролю за спецслужбами (COPASIR), однако мы оба связаны подпиской о неразглашении».

Позиция Кросетто формируется под мощным общественным давлением в преддверии выборов в Европарламент, где большую роль играет пацифистская повестка дня. Один из кандидатов, журналист Марко Таркуинио, бывший главред католического издания «Avvenire», выступающий в качестве независимого кандидата под эгидой «Демпартии», включил в свою избирательную программу пункт «о ликвидации и роспуске НАТО».

В то же время парламентская фракция «Союз зеленых и левых», выступающая против поставок оружия Киеву, потребовала пересмотреть состав Парламентского комитета по контролю за спецслужбами (COPASIR), в котором преобладают «атлантисты» и «ястребы», и включить в его состав их представителя. В состав комитета входят 5 представителей правящих партий и 5 – от оппозиции.

При этом глава Комитета, бывший министр обороны Лоренцо Гуерини, несмотря на то, что прошел по квоте оппозиционной «Демпартии», является «ястребом» и одним из вдохновителей военного вмешательства Италии в Афганистан. В том случае, если 5 членов Комитета будут введены, по принципу ротации и/или замены представленных оппозиционных партий, из числа противников поставок оружия Украине, это может застопорить или даже полностью заблокировать, поставки итальянского оружия Киеву.

У Комитета обширные полномочия, особенно в том, что касается контроля силовых ведомств и вооруженных сил. Эта структура имеет право выносить обязывающие решения.

Однако это не единственная коллизия в итальянском законодательстве в том, что касается вооружений. Итальянский журнал «L'Espresso» провел свое собственное расследование и выявил юридические аномалии в том, что касается поставок итальянского оружия Киеву. Выяснилось, что в 2023 году Киев был вторым по значению покупателем итальянского оружия на сумму 417 млн евро, уступив пальму первенства Франции, купившей оружия на 465 млн евро. Однако уже по итогам этого года Киев уверенно обойдет Париж. Речь идет о покупке вооружений у частных итальянских компаний, которые неподконтрольны министерству обороны. Однако частникам необходимы разрешения от правительства на контракты со странами, не входящими в ЕС и НАТО, и экспортные лицензии. Рим присоединился к международной коалиции, которая «поставляет» или «уступает» оружие Киеву. С юридической точки зрения, разница между «поставкой/уступкой» и «продажей» вооружений весьма существенная.

В 2022 году тогдашний премьер-министр Италии Марио Драги издал указ, имеющий силу закона (действие которого неоднократно продлевало правительство Джорджи Мелони), который, в обход Конституции (ст. 11 Италия отвергает войну как посягательство на свободу других народов и как способ разрешения международных споров;) и Закона №185 от 1990 г., запрещающего «экспорт и транзит военных материалов и вооружений в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта», на основании которого разрешалась поставка Киеву «нелетального военного защитного оборудования и материалов». Потом был сделан следующий шаг: «поставка/уступка без обременений» из запасов ВС Италии. Пока шли эти «необременительные» «поставки/уступки», Киев закупал у Италии оружия на сумму в…3,8 млн евро, которая выросла всего за 1 год более чем в 100 (!) раз.

Парламент Италии, который должен санкционировать подобную куплю-продажу, даже не был проинформирован об этом. Непонятно также, на каком основании итальянская таможня выпускала из страны всю эту огромную массу военных материалов.

В Италии уже был интересный прецедент: в 2021 году тогдашний премьер-министр Джузеппе Конте под давлением общественности и в результате массовых выступлений активистов, отменил контракт и отозвал лицензию на экспорт ракет и авиабомб итальянского производства, предназначенных для Саудовской Аравии и ОАЭ.

Прецедент есть, и вопрос о прекращении поставок итальянских вооружений Киеву напрямую связан с результатом выборов в Европарламент.

Рим, Всеволод Гнетий

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