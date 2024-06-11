ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.06.24

В Риме грабители вынесли из бутика ценности на 500 тысяч евро и скрылись через канализацию

В Риме грабители вынесли из бутика ценности на 500 тысяч евро и скрылись через канализацию

В Риме преступники ограбили бутик Bulgari и скрылись через сеть канализационных тоннелей. Ущерб оценивается в 500 тысяч евро, сообщает газета Messaggero.

По версии следователей, в банде было не менее трех человек. При этом в самом магазине грабители провели всего 11 минут.

Вероятно, преступники заранее подготовились к ограблению и за несколько дней до налета подкинули маячок GPS в бутик, расположенный на улице Дей-Кондотти. Затем с помощью навигатора они добрались до магазина по канализации, забрали ценности и скрылись через сеть тоннелей.

По предварительным данным, им удалось унести предметов роскоши на 500 тысяч евро. Не исключено, что после полной оценки ущерба сумма увеличится.

Риме, Зоя Осколкова

Ссылки по теме

В Париже утром ограблен бутик Шанель – преступникам достались десятки дорогих сумок   

© 2024, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2024. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 1104.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2024. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter