В Риме грабители вынесли из бутика ценности на 500 тысяч евро и скрылись через канализацию

Публикации за 11.06.24

В Риме преступники ограбили бутик Bulgari и скрылись через сеть канализационных тоннелей. Ущерб оценивается в 500 тысяч евро, сообщает газета Messaggero.

По версии следователей, в банде было не менее трех человек. При этом в самом магазине грабители провели всего 11 минут.

Вероятно, преступники заранее подготовились к ограблению и за несколько дней до налета подкинули маячок GPS в бутик, расположенный на улице Дей-Кондотти. Затем с помощью навигатора они добрались до магазина по канализации, забрали ценности и скрылись через сеть тоннелей.

По предварительным данным, им удалось унести предметов роскоши на 500 тысяч евро. Не исключено, что после полной оценки ущерба сумма увеличится.

Риме, Зоя Осколкова

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