ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.06.24

Италия может направить на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow

Италия может направить на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow

Италия может отправить на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, пишет газета Fatto Quotidiano. По данным источников газеты, такой шаг может свидетельствовать об изменении политического отношения премьера Италии Джорджи Мелони к конфликту на Украине.

По данным газеты, во время кампании перед европейскими выборами этот непопулярный в обществе вопрос не упоминался в программе партии Мелони «Братья Италии» и сама премьер об этом практически не говорила, цитирует издание РИА Новости.

Теперь же, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям. По данным Fatto Quotidiano, правительству Италии теперь ничто не мешает издать указ о поставке более дальнобойного вооружения ВСУ. Напомним, считается, что ракеты Storm Shadow могут добивать до старых территорий России.

Издание отмечает, что министр обороны Гуидо Крозетто намерен представить вооружения, которые войдут в девятый пакет военной помощи, на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) до конца июня. В список также включат систему ПВО Samp-T, которая завершила участие в миссии в Кувейте.

Окончательное решение будет принято до саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

Напомним, что на так называемой конференции мира, которая прошла в Швейцарии на прошлой неделе премьер правительства Италии Мелони прославилась6 в частности, вот таким высказыванием: «Защищать Украину означает защищать систему правил (в мире). Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться».

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2024. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 1104.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2024. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter