Дискриминация по нациально-политическим мотивам: в Риме начался судебный процесс об увольнении российского журналиста

Публикации за 25.06.24

Суд в Риме приступил к разбирательству по иску журналиста из России Всеволода Гнетия против государственного телевидения Италии RAI, администрация которого не стала продлевать контракт с гражданином РФ по нациально-политическим мотивам. На предварительных слушаниях представитель RAI заявил, что у Всеволода Гнетия, который 24 года проработал в медиа-компании, якобы нет журналисткой квалификации.

Как сообщил «Новому Дню» Гнетий, судья по трудовым спорам призвал стороны в случае наличия предпосылок к внесудебному примирению. При этом представитель RAI даже предложил компенсацию в размере 10 тысяч евро за отзыв иска и закрытие дела, что косвенно подтверждает незаконность непродления контракта.

По словам журналиста, вариант примирения сторон в нынешней ситуации вряд ли возможен. Всеволод Гнетий настаивает на восстановлении в должности веб-редактора в соответствии с последним контрактом в качестве штатного сотрудника RAI c постоянным контрактом в качестве наемного работника.

В итоге судья объявил перерыв в заседании для изучения вновь открывшихся обстоятельств и вызова свидетелей.

Как сообщалось ранее, государственное итальянское телевидение RAI решило уволить Всеволода Гнетия, который 24 года проработал на круглосуточном новостном канале RAINEWS в качестве переводчика, корреспондента и редактора. Как считает сам журналист, причиной непродления контракта со стороны RAI стало именно его гражданство РФ и активная публичная поддержка специальной военной операции России на Украине, а также действий президента Владимира Путина.

Всеволод Гнетий, который также является внештатным корреспондентом РИА «Новый День», регулярно выступал на политических телевизионных ток-шоу в Италии, а также на российском ТВ – в программах Владимира Соловьева и эфирах Первого канала.

Рим, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»