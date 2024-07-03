ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.07.24

Италия заключит крупнейший контракт с Rheinmetall на поставку танков и боевых машин

Италия заключит крупнейший контракт с Rheinmetall на поставку танков и боевых машин

Италия собирается закупить военной техники у немецкого производителя оружия Rheinmetall на 20 млрд евро. Это будет крупнейший в истории компании контракт на поставку вооружений.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники, Италия хочет разместить заказ на поставку 550 боевых машин в течение 15 лет. Речь идет о 350 БМП Lynx и 200 танках Panther.

Стоимость контракта оценивается в 20 млрд евро. Если сделка состоится, то она станет самой крупной в истории Rheinmetall.

1 июля стало известно, что немецкий производитель получил от Вооруженных сил Германии заказ на поставку 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму 3,5 млрд евро.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2024. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 1104.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2024. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter