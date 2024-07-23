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Италия

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Публикации за 23.07.24

Извержение вулкана Этна вызвало сбои в авиасообщении в Италии

Извержение вулкана Этна вызвало сбои в авиасообщении в Италии

Извержение вулкана Этна привело к задержкам авиарейсов в Италии. Об этом сообщает EFE.

Этна проявляет повышенную активность уже на протяжении нескольких недель. Сегодня утром вулкан выбросил столб пепла на высоту до восьми тысяч метров.

Пепловый шлейф растянулся на несколько десятков километров в направлении юго-юго-востока, что привело к задержкам и отмене рейсов в аэропорту города Катании.

Этна находится на восточном побережье Сицилии и является самым высоким действующим вулканом в Европе.

Рим, Зоя Осколкова

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