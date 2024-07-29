В Италии умер создатель десерта тирамису

Публикации за 29.07.24

В Италии скончался шеф-кондитер Роберто Лингуанотто – создатель знаменитого на весь мир десерта тирамису. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Лингуанотто умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

Кондитер создал десерт во время работы в ресторане «Le Beccherie» на своей родине в Тревизо. Лингуанотто систематизировал рецепт на основе кофе, печенья и крема маскарпоне.

Организатор чемпионата мира по приготовлению тирамису Франческо Реди выразил соболезнования по поводу смерти Лингуанотто и заявил, что без него «не существовало бы этого всемирного движения любителей тирамису».

Рим, Зоя Осколкова

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