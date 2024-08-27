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Публикации за 27.08.24

На Сицилии пытаются запретить продажу мафиозной сувенирной продукции, чтобы не романтизировать преступников

На Сицилии пытаются запретить продажу мафиозной сувенирной продукции, чтобы не романтизировать преступников

Сицилия пытается лишить мафию бизнеса в сувенирных магазинах. На острове ввели запрет на продажу товаров с тематикой мафии для борьбы с негативными стереотипами.

Власти утверждают, что предметы, изображающие Марлона Брандо в образе дона Вито Корлеоне из «Крестного отца», и другие безделушки, романтизирующие жестокую историю сицилийской мафии, порочат репутацию острова.

В Агридженто, крупном туристическом центре, известном своими древнегреческими храмами, мэр Франческо Миччике постановил, что магазины должны прекратить продажу подобных товаров.

Он заявил, что эти продукты «унижают общество, которое на протяжении многих лет занимается распространением культуры законности».

Запрет распространяется на любые товары, восхваляющие или упоминающие мафию или организованную преступность. Полиция намерена проверять магазины и налагать штрафы на тех, кто не соблюдает запрет.

Региональное правительство Сицилии также приказало аэропортам по всему острову, в том числе в Палермо, Катании и Трапани, убрать из своих магазинов сувениры на тему мафии.

Алессандро Арико, советник, отвечающий за транспорт и инфраструктуру, заявил, что необходимо «сохранять достойный образ, лишенный обычных негативных стереотипов», особенно в таких пунктах въезда, как аэропорты.

Отметим, что это не первая попытка Сицилии ограничить продажу «мафиозных» товаров.

В прошлом году региональное правительство запретило на паромах, следующих на Сицилию и обратно, продавать безделушки с мафиозной тематикой.

Сицилийская мафия, или Коза Ностра, – это «традиционная» организованная преступность региона, ее корни уходят в XIX век.

Рим, Елена Васильева

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