В Италии подросток зарезал всю свою семью

Публикации за 02.09.24

В Италии 17-летний юноша расправился со своей семьей. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Тройное убийство было совершено в городе Падерно-Дуньяно. Родственники собрались вместе, чтобы отпраздновать день рождения отца. Помимо родителей и детей на торжестве присутствовали другие близкие люди.

Ночью подросток взял нож и зарезал родителей и 12-летнего брата. Юноша сам сообщил о произошедшем в экстренные службы.

На допросе он признал вину, но не смог объяснить причины своего поступка. Следователям подросток говорил о недомогании и дискомфорте в течение нескольких дней, о мыслях об убийстве, но не связанных с семьей.

Милан, Зоя Осколкова

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