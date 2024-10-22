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Италия

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Публикации за 22.10.24

В Колумбии выследили «крестного отца» итальянской мафии с помощью бильярдного стола

В Колумбии выследили «крестного отца» итальянской мафии с помощью бильярдного стола

В Колумбии задержали наркобарона, который был связующим звеном между итальянской мафией и колумбийскими картелями. Об этом сообщил глава национальной полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка Рамирес.

«Бильярдный стол выдал очередного «крестного отца» итальянской мафии! Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, итальянца Густаво Ночеллу», – заявил Рамирес.

Как уточняют СМИ, мафиози раз в три месяца менял квартиру, чтобы запутать следы, но каждый раз он брал с собой бильярдный стол. Спецслужбы проследили за перемещением стола и вычислили новое место жительства Ночеллы.

По данным силовиков, наркобарон контролировал поставки крупных партий кокаина из Колумбии в Италию. Наркотики перевозились в Амстердам на кораблях и парусных лодках, а после транспортировались в Неаполь.

Операция по задержанию итальянца длилась более шесть месяцев. В результате правоохранителям удалось задержать более 40 торговцев наркотиками.

Богота, Зоя Осколкова

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