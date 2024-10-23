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Италия

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Публикации за 23.10.24

Власти Италии запланировали «шоковую терапию» для увеличения рождаемости

Власти Италии запланировали «шоковую терапию» для увеличения рождаемости

Итальянские власти сильно озабочены снижением рождаемости в стране. Согласно официальной статистике, итальянки редко рожают двух детей из-за того, что не могут найти хорошую работу и обеспечить семью жильем.

«Италии необходима «шоковая терапия» – политика в области рождаемости, которая объединит компании, банки, города и политическую оппозицию», – заявил глава Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало.

По его словам, содержание ребенка до 18 лет обходится в 178 тысяч евро, а вырастая, дети эмигрируют, чтобы «пополнить ВВП других стран». Де Пало указал на Францию, которая лидирует по уровню рождаемости в Европе. Французы имеют право на снижение налогового бремени в зависимости от количества детей в семье.

С 2008 года число новорожденных в Италии каждый год сокращается. За семь месяцев текущего года рождаемость снизилась на 4,6 тысячи детей, или 2,1%. Динамика вызывает опасения у властей страны, что стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.

Итальянские женщины предпочитают заводить первенца к 30 годам, откладывая материнство из-за проблем с поиском стабильной работы и жилья. Коэффициент рождаемости в Италии на сегодняшний день составляет 1,21 ребенка на женщину. Если же не учитывать рождения в семьях, которые живут за границей, коэффициент еще ниже – 1,14. Тогда как для поддержания стабильной экономики необходим уровень 2,1 ребенка на женщину.

Рим, Зоя Осколкова

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