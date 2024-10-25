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Италия

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Публикации за 25.10.24

Итальянский бизнес призвал ЕС запретить импорт томатной пасты из Китая

Итальянский бизнес призвал ЕС запретить импорт томатной пасты из Китая

Итальянские предприниматели жалуются на китайских производителей томатной пасты и предлагают ЕС запретить поставки или ввести заградительные пошлины. Об этом сообщают местные СМИ.

Бизнесмены Италии обвиняют китайских поставщиков в недобросовестной конкуренции. Томатная паста из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР стоит в два раза дешевле итальянской продукции.

«Мы должны прекратить импорт томатной пасты из Китая или ввести 60%-й налог на нее, чтобы ее стоимость не сильно отличалась от итальянской… Мы должны защитить фермеров от нечестной конкуренции. В противном случае конечным результатом будет не улучшение состояния окружающей среды, а перенос производства за границу, где окружающая среда не охраняется», – заявил гендиректор крупного итальянского производителя консервированных продуктов из помидоров – компании Mutti Франческо Мутти.

В 2021 году США запретили импорт томатной пасты из Синьцзяна, ссылаясь на опасения по поводу использования там принудительного труда. Однако ЕС примеру Штатов не последовал.

Рим, Зоя Осколкова

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