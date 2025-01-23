Публикации за 23.01.25

Итальянский парламент поддержал 11-й пакет военной помощи киевскому режиму, предполагающий поставки оружия и военного снаряжения до 31 декабря 2025 года. Хотя большинство депутатов правящей коалиции согласилось с доводами министра обороны Гуидо Кросетто о поддержке нынешних властей Украины, его доклад вызвал крайне неоднозначную реакцию, обнажившую глубокий раскол в итальянском обществе.

Депутаты вызвали «на ковер» министра обороны Италии для разъяснения ситуации. Все военные поставки Украине в Италии строго засекречены, поэтому, голосуя за них, народные избранники голосуют, как за кота в мешке. Свой доклад Кросетто начал с нелепой оговорки, назвав страну-получателя щедрых итальянских подачек «Украньей», обратив внимание, что к концу третьего года конфликта «на горизонте не маячит никакого разрешения конфликта в простой манере и в близлежащем будущем».

Министр при этом подчеркнул, что «Италия не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом», отношения с которыми Рим желает восстановить. Но при этом Кросетто, называющий себя «миротворцем», заявил, что «если бы Запад не встал на сторону Украины, то там сейчас бы были действительно мир и спокойствие, как на кладбище».

В то же время министр обороны категорично поддержал идею отправки итальянских военнослужащих на гипотетическую линию разграничения между РФ и тем, что останется от Украины. Примечательно, что за три дня до парламентских дебатов Кросетто в интервью «РАИ» заявил, что в случае «установления мира (на Украине), там должны быть итальянские военнослужащие... и они там будут!»

Кросетто однозначно дал понять, что якобы «не (западное) вооружение разжигает войну, поскольку украинцы кинулись бы защищать себя даже камнями и пращами», и констатировал, что «единственный путь к миру – это дать понять неприятелю, что легкой победы ему не будет…»

«Защищая Украину, мы защищаем самих себя! От нас до границы с Украиной 1 600 километров, а до границы с Россией – 2 тысячи километров. Самолет пролетает это расстояние очень быстро, а баллистическая ракета – в течение нескольких минут», – привел ещё один довод итальянский министр.

Этот доклад спровоцировал бурную полемику в парламенте. Представители оппозиции жестко раскритиковали русофобскую политику действующего итальянского правительства Джорджи Мелони. В частности, депутат от партии «5 Звезд» Арнальдо Ломути обратил внимание, что «отправленные на Украину вооружения после военной операции России имели целью достижение мира… то, чего так и не случилось», а Италия уже устала от «политики войны» и уже настроена против НАТО.

По его словам, срыв мирных переговоров по Украине в Стамбуле на совести НАТО в лице хозяев блока США и Британии, которые поддержали продолжение вооруженного конфликта. «Как, господин министр, вы думаете, хватит ли у Зеленского сил воспротивиться этому давлению? А кто даст ему деньги для продолжения войны? Мы, европейцы? Да у нас нет слез, чтобы плакать! Мы их все уже выплакали! Люди устали от политики войны, они хотят социалки! Последние опросы общественного мнения в Италии показывают, что 80% населения против НАТО. Это что, тоже «рука Путина»?» – сказал парламентарий.

Вместе с тем один из лидеров «Союза Зеленых и Левых» Анджело Бонелли обвинил министра обороны в полном провале милитаристской политики правительства Италии по украинской проблеме. «В обязанности министра входит разработка четкой концепции, в то время как министр, в ходе парламентских дебатов, только и делал, что повторял «я надеюсь...». Уж если не прочный мир, то хотя бы перемирие...но ничего из этого озвучено не было...» – констатировал он.

Депутат от партии «5 Звезд» Витториа Балдино со своей стороны заявила, что министр обороны Италии в своем выступлении прямо признал, что «Россия выиграла войну на Украине», а дальнейшая военная поддержка Киева не будет способствовать установлению мира.

«Тогда все мы задаемся вопросом: а зачем тогда нужно еще больше накалять обстановку поставками оружия на Украину? Для продолжения войны, которую мы уже проиграли? Мы знаем, что эта война проиграна, и вы нам это подтвердили. В отношении обязательств, а разве НАТО не обещало России в 90-х, что ни на мизинец не продвинется на Восток? Вы, министр, покривили душой, когда говорили об (малочисленных) уклонистах на Украине, речь идет о 800 тысячах мужчин, бегущих от армии. Украинцы не желают больше воевать...участвовать в войне, которую они проиграли. Потери украинцев в три раза превосходят потери россиян. Наша страна просто-напросто затягивает войну, отстаивая не наши интересы, не коллективные интересы...Я имею в виду тех, кто намерен участвовать в послевоенном распиле средств, выделенных на восстановление Украины. Продолжать поддерживать войну, которую мы не можем выиграть, означает продолжать сеять смерти, разрушения и мучения. История не спросит нас, на чьей стороне мы воевали, а спросит, на чьей стороне мы были в строительстве мира! А сейчас мы находимся на неправой стороне!» – подчеркнула парламентарий.

Рим, Всеволод Гнетий

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