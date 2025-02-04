Италия не готова наращивать оборонный бюджет

Публикации за 04.02.25

Италия не готова увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

«Мы готовы достичь 2%, но никак не 5%, даже принимая во внимание то, что мы являемся страной с наибольшим количеством солдат, находящихся на миссиях за рубежом», – сказал глава итальянского МИД в интервью газете Corriere della Sera.

По словам Таяни, военные расходы можно было бы увеличить путем выпуска еврооблигаций и за счет средств фонда Евросоюза, которые предназначались для восстановления после пандемии. Кроме того, итальянский министр допустил, что эти расходы можно вывести из-под критериев пакта стабильности и использовать Европейский стабилизационный механизм.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в два раза увеличить расходы на оборону. Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом является безопасность границ страны.

Рим, Зоя Осколкова

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