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Италия

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Публикации за 11.02.25

В Палермо полиция арестовала 180 членов Коза Ностры

В Палермо полиция арестовала 180 членов Коза Ностры

Накануне вечером итальянская полиция арестовала 180 человек по подозрению в принадлежности к мафии и деятельности в пользу Коза Ностры. Согласно заявлению полиции, арестованные являются членами нескольких кланов, действующих в Палермо. В операции было задействовано двенадцать сотен сотрудников полиции.

Прокуроры Маурицио де Лусия и Марсия Сабелла подозревают задержанных в покушении на убийство, вымогательстве, контрабанде наркотиков, незаконных азартных играх и незаконном хранении оружия. По данным следствия, кланы пытались восстановить провинциальное мафиозное руководство, которое было разрушено в ходе полицейских операций, которые проводятся регулярно.

По словам следователей, полиция также задержала высокопоставленных лидеров кланов. Кроме того, под стражу попадали и люди, занимавшие более низкие позиции в мафиозной иерархии.

Коза Ностра – преступная организация, действующая в основном на западе Сицилии. Его корни уходят в XIX век, однако власти и политические лидеры долгое время отрицали его существование. Итальянское государство начало более активно бороться с этой организацией со второй половины 1980-х годов и после того, как Коза Ностра начала свою так называемую террористическую фазу со взрывов за пределами Сицилии в начале 1990-х годов.

Палермо, Елена Васильева

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