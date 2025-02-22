ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 22.02.25

Врачи рассказали о состоянии здоровья папы Римского

Врачи рассказали о состоянии здоровья папы Римского

Папе римскому Франциску поставлен диагноз «двусторонняя пневмония», ему не грозит «немедленная смерть». Об этом сообщили его врачи, передает CNN.

«Папа вне опасности? Нет. Обе двери открыты. Он рискует умереть немедленно? Нет. Терапии нужно время, чтобы подействовать», – уточнил хирург Серджио Альфьери, который в прошлом оперировал 88-летнего понтифика.

Как отмечается, папа Франциск останется в больнице по крайней мере всю следующую неделю. По словам Альфьери, пока неясно, сколько именно времени займет лечение.

Врачи также обратили внимание, что понтифик не потерял аппетит и остается в хорошем расположении духа, сохраняя чувство юмора.

Ранее итальянская пресса со ссылкой на кардинала Джанфранко Равази сообщила, что папа Франциск готов отречься от престола по состоянию здоровья.

Ватикан, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2024. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя, адрес редакции: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 1104.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2024. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter