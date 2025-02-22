Врачи рассказали о состоянии здоровья папы Римского

Публикации за 22.02.25

Папе римскому Франциску поставлен диагноз «двусторонняя пневмония», ему не грозит «немедленная смерть». Об этом сообщили его врачи, передает CNN.

«Папа вне опасности? Нет. Обе двери открыты. Он рискует умереть немедленно? Нет. Терапии нужно время, чтобы подействовать», – уточнил хирург Серджио Альфьери, который в прошлом оперировал 88-летнего понтифика.

Как отмечается, папа Франциск останется в больнице по крайней мере всю следующую неделю. По словам Альфьери, пока неясно, сколько именно времени займет лечение.

Врачи также обратили внимание, что понтифик не потерял аппетит и остается в хорошем расположении духа, сохраняя чувство юмора.

Ранее итальянская пресса со ссылкой на кардинала Джанфранко Равази сообщила, что папа Франциск готов отречься от престола по состоянию здоровья.

Ватикан, Светлана Антонова

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